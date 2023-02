Radosław Majdan ma za sobą trudne chwile. Jego ukochana mama, Halina Majdan, zmarła 12 lutego w wieku 72 lat. Kobieta doznała udaru i zmarła w szpitalu, kilka dni wcześniej trafiając do prywatnego domu opieki - z powodu Alzheimera, z którym od miesięcy walczyła. Pięć dni po jej śmierci zorganizowano pogrzeb w Szczecinie, na którym pojawiła się rodzina, znajomi i bliscy pani Haliny. Majdan, stojąc nad grobem matki, pożegnał ją we wzruszających słowach. "Na śmierć matki nigdy nie jesteśmy gotowi. Mamusiu, dziękuję ci za wszystko. Byłaś dla nas wspaniałą mamą. Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci", mówił Majdan. Teraz po raz pierwszy od śmierci mamy Radek przerywa milczenie. Ludzie od razu pokazali mu, co myślą. Aż się łezka w oku kręci.

Majdan po śmierci mamy przerywa milczenie. Ludzie pokazali mu, co myślą! Aż się łezka w oku kręci

Radosław Majdan na Instagramie zamieścił wzruszający wpis, w którym prawdopodobnie nawiązał do pogrzebu mamy Haliny i tego, z czym emocjonalnie musi się teraz mierzyć.

"Są takie chwile w naszym życiu, gdy rodzina daje nam olbrzymie wsparcie i silę,a dzieci są światłem,które rozświetla naszą drogę…", napisał Radek Majdan.

W komentarzach od razu ruszyła fala wsparcia. Ludzie pokazali mu, co myślą. "Trzymaj się mocno, Radek", "dużo siły", "Powiem więcej: są w życiu takie momenty że rodzina jest jedyną prawidłową drogą, którą powinniśmy wybierać w danym czasie", czytamy w licznych wpisach. Fani mają nadzieję, że piłkarz szybko dojdzie do siebie i dodają, że odpoczynek i spokój to teraz to, co powinno być dla Majdana najważniejsze. W otoczeniu osób, które kocha, rzecz jasna.

