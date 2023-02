Tylko u nas

Smutne wieści. Mama Radosława Majdana NIE ŻYJE. Halina Majdan przed śmiercią trafiła do domu opieki

To bardzo trudny czas dla Radosława Majdana (51 l.) i jego rodziny. Jak dowiedział się "Super Express", właśnie przyszło mu żegnać swoją ukochaną mamę. Pani Halina Majdan (†72 l.) nie żyje. Kobieta chorowała na Alzheimera i trafiła do prywatnego domu opieki. Po kilku dniach znalazła się jednak w szpitalu. Wiemy, co się stało.