Mała wielka zmiana u Marty Manowskiej. "Zaczęło się bardzo niewinnie…"

Marta Manowska kilka dni temu poinformowała, że zakończyła zdjęcie do kolejnej edycji programu "Sanatorium miłości". Najwyraźniej postanowiła wykorzystać chwilę przerwy pomiędzy kolejnymi wyzwaniami zawodowymi i zrobić coś dla siebie. A może poczuła zew zmian? W takiej sytuacji większość kobiet wybiera się na zakupy lub jeszcze lepiej... do fryzjera. A nasze gwiazdy w tym Marta, mają swoich zaprzyjaźnionych stylistów, w których ręce mogą się oddać bez żadnej obawy. Gwiazda TVP wrzuciła do relacji fotki, na których widać, ze poczynienia mistrza fryzjerstwa przypadły jej do gustu. Zmiana może nie jest ogromna, ale z pewnością dodała prezenterce pazura.

Marta Manowska wrzuciła fotki prosto od fryzjera

Marta postawiła na delikatne odświeżenie fryzury. Po pierwsze zyskała bardzo modną w tym sezonie grzywkę typu kurtyna, która pięknie podkreśliła rysy jej twarzy. Delikat nie zmieniła tez odcień swoich blond pukli. Beżowe, stonowane refleksy dodały jej promienności i ociepliły. Całość prezentuje się znakomicie i zlewnością przypadnie do gustu fanom. Efekty metamorfozy znajdziecie poniżej.

Zobacz w galerii, jak się zmieniała Marta Manowska

Marta Manowska i Robert Bodzianny - pierwsze spotkanie w "Rolnik szuka żony"