Mandaryna prowadzi firmę z dziećmi Wiśniewskiego. Czym się zajmują Xavier i Fabienne…

Choć Michał Wiśniewski wielu kobietom przyrzekał już, że nie opuści ich aż do śmierci, to jednym z najbardziej pamiętnych było jego małżeństwo z Mandaryną. Para pobrała się w bajkowej scenerii w lodowej kaplicy. Ich ślub odbył się Antarktydzie i był transmitowana na żywo w programie "Jestem jaki jestem". W dodatku Marta i Michał przylecieli na miejsce prywatnym samolotem, co w tamtych czasach robiło ogromne wrażenie. Szacuje się, że na uroczystość wydano około 1-2 milionów złotych. I choć ich małżeństwo przetrwało tylko trzy lata, to byłych małżonków już zawsze będzie łączyć dwójka dzieci: Xavier (21 l.) i Fabienne (20 l.).

Obecnie Mandaryna skupia się na prowadzeniu własnego biznesu, jest właścicielką szkoły tańca. W rozmowie z portalem JastrzabPost wyznała, że okres pandemii był bardzo trudny dla jej interesu.

- Tylko pandemia była momentem, że naprawdę było ciężko, ale wtedy robiliśmy zajęcia przez internet i wszyscy znaleźli sobie swój kawałek przestrzeni w domu i próbowaliśmy to wspólnie ogarnąć przez internet i też było ok. Chociaż wiadomo, że dużo fajniej tańczy się w ekipie na sali niż we własnym domu. Nie poddajemy się nawet jak jest pandemia. Ale też udało mi się zebrać taki skład ekipy, która tańczy, że czujemy się jak rodzina. Jest przyjemnie, fajnie. Teraz też organizujemy ferie, zapraszam wszystkich, którzy chcą tańczyć, bo mamy ostatni tydzień ferii, siedzimy na sali i tańczymy od rana do wieczora - wyznała w rozmowie z portalem.

Mandaryna nie ukrywa też, że jej dzieci pełnią ważne funkcje w działalności jej firmy. Tancerka jest dumna z jej rodzinnego charakteru.

- Xavier i Fabka tańczą, występują razem ze mną na koncertach, ale też Fabka zajmuje się designem naszych rzeczy, a Xavier administracją, więc rzeczywiście jest to rodzinny biznes. Cieszę się, oni mają własne skrzydła i wylecieli gdzieś do przodu, a jednak mamy taką wspólną pasję, mogą to robić, ja mogę się trochę odsunąć i to jest bardzo przyjemne - mówi Mandaryna.