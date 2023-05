Marcelina Zawadzka zaręczyła się? Potwierdza, że podczas podróży zdarzyło się coś wielkiego

Takiego tłumaczenia piosenki "Solo" Blanki jeszcze nie widzieliście. Tłumaczka dała czadu. To nagranie podbija internet

Marcelina Zawadzka wróciła do Polski radosna i uśmiechnięta. Jak tłumaczyła dziennikarzom, uwielbia Stany Zjednoczone Ameryki. Tam znajduje pasjonujące dla siebie przestrzenie. Jazda ciężarówką przez pustynię to dla niej kwintesencja wolności i dobrze spędzonego czasu. Dlatego tak chętnie się tam wybiera za każdym razem, gdy ma okazję. Tym razem nie była sama - towarzyszył jej ukochany Max Gloeckner. Marcelina relacjonowała fragmenty podróży w mediach społecznościowych. Jej profil instagramowy jest pełen fantastycznych zdjęć i nagrań.

Uwadze internautów nie umknie nic, nawet tak wydawałoby się drobna ;) rzecz, jak pierścionek na palcu celebrytki. O ten piękny drobiazg zapytał Marcelinę dziennikarz Pomponika. Ta odpowiedziała dość wymijająco, że na pewno „jest sentymentalny”, a po kolejnych pytaniach rozmówcy przyznała, że w USA wydarzyło się coś ważnego i wielkiego. Czyżby Max Gloeckner się oświadczył. Z niecierpliwością będziemy czekać na dalsze wieści z życia pięknej pary. W końcu, co to by był za ślub!