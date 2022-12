Zdjęcia paparazzi

Ukochany poświęcił się dla Marceliny Zawadzkiej. Wielka rewolucja w życiu gwiazdy

Taka to pożyje. Marcelina Zawadzka (33 l.) większość roku spędza na bajecznych plażach całego świata. Ale na sam koniec roku musiała wrócić do Polski. Czeka ją tu sporo pracy. A, jak widać, na krok nie odstępuje jej przystojny ukochany – Max Gloeckner. Niemiecki biznesmen dla Marceliny przeprowadził się do Polski.