Marcelina Zawadzka ulubienicą Edwarda Miszczaka! Ich wspólne zdjęcia mówią wszystko

Edward Miszczak oficjalnie zacznie dyrektorką pracę w połowie stycznia, ale swoje plany powoli realizuje już od jakiegoś czasu. Jego projektem numer jeden jest pierwszy program śniadaniowy stacji, który będzie konkurencją dla „Pytania na śniadanie” i „Dzień Dobry TVN”. „Super Express” jako pierwszy poinformował, że prowadzącymi program mają być Joanna Koroniewska (44 l.) i Maciej Dowbor (43 l.).

Prowadzącą śniadaniówkę ma być także Marcelina Zawadzka, która wyrasta na jedną z największych gwiazd stacji. Cóż, nie bez powodu podczas prywatnego, zamkniętego mikołajkowego spotkania dla gwiazd stacji to właśnie ona zajęła miejsce tuż obok Niny Terentiew (76 l.) i Edwarda Miszczaka.

To bardzo zaskakujące posunięcie. Była gwiazda TVP zniknęła z anteny, gdy wyszło na jaw, że mogła być zamieszana w aferę VAT-owską. Wkrótce usłyszała zarzuty oszustw skarbowych, fałszerstwa faktur i prania brudnych pieniędzy, a w maju tego roku została skazana na 60 tys. zł grzywny. Ale Edward Miszczak zawsze lubił dawać szansę gwiazdom, które nabroiły w życiu. Kiedyś ściągał je do TVN, dziś będzie promował w Polsacie. Bowiem to właśnie Marcelina w nowym roku zabłyśnie aż w kilku programach – poprowadzi drugą edycję wiejskiego reality show „Farma”, ma tworzyć nowy program śniadaniowy, a jak się dowiedzieliśmy, poprowadzi też wielką imprezę sylwestrową Polsatu.

