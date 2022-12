Prowadząca "Farmę" ujawniła, o ile wzrosły jej raty kredytów. Ta kwota zwala z nóg!

Co o niej wiemy?

Paulina Krupińska chroni prywatność swoich dzieci. Do sieci właśnie trafiło zdjęcie twarzy jej córki!

To, co dzieje się obecnie w Polsce, przeraża nie tylko zwykłego "zjadacza chleba", ale także osoby znane z telewizji. Drożyzna, czy galopująca inflacja spowodowały, że nasze gwiazdy odmawiają sobie wielu rzeczy, bo im również wzrosły choćby raty kredytów. Wśród zaniepokojonych obecną sytuacją jest gwiazda Polsatu, Marcelina Zawadzka. Co prawda, na pierwszy rzut oka nie widać, żeby miała trudną sytuację finansową. W końcu może sobie pozwolić na częste wyjazdy w egzotyczne zakątki świata, czym chwali się w mediach społecznościowych, czy drogie ubrania i dodatki. Jednak okazuje się, że także i ona powoli zaczyna się martwić swoimi finansami.

Marcelina Zawadzka ujawnia, o ile wzrosła jej rata kredytu

Gwiazda Polsatu przyznaje, że sama też jest przerażona miesięcznymi kosztami utrzymania. Szczególnie bolesne okazuje się spłacanie zaciągniętych kredytów.

- Dostaje co miesiąc podwyżki kredytów. Mieszkanie też mam na kredycie. Te cyferki tylko się zwiększają - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Zapytana o to, ile wzrosła jej rata kredytu, początkowo nie chciała odpowiedzieć, jednak po chwili przyznała, że to około 1000 zł. Jednocześnie Marcelina zwraca uwagę, że idealnym miejscem do życia wydaje się Azja.

- Rozmawiałam z osobami, które tam żyją [...]. Masz życie i jedzenie za grosze. Wiadomo, tam są inne realia. Tam się mniej zarabia, są mniejsze możliwości, chociaż Bangkok jest taki, że masz tam sporo możliwości, ale jednak to jedzenie jest tanie i możesz normalnie nakarmić rodzinę, a u nas się robi jak w Norwegii, tylko że inne zarobki - dodała.

A już 2 stycznia startuje program "Farma", który prowadzi właśnie Marcelina Zawadzka wspólnie z Iloną Krawczyńską.