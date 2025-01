Marcelina Zawadzka została sąsiadką Kasi Tusk i Marty Kaczyńskiej. Tylko nam ujawnia, co sprowadziło ją do Sopotu! Mamy zdjęcia ich domów

Świat filmu w żałobie. Odszedł David Lynch. To on stworzył "Dzikość serca" i "Miasteczko Twin Peaks"

Marcelina Zawadzka do niedawno kochała życie w tłocznej stolicy. Robiła zawrotną karierę. Ale gdy w październiku po raz pierwszy została mamą, zapragnęła, by jej życie było wolniejsze. Idealne miejsce do zamieszkania wskazał jej ukochany, Max Gloeckner.

Powodem, dla którego wybraliśmy Sopot, było to, że przez wiele lat mieszkałem w Dubaju. To bardzo duże miasto, w którym mieszka wiele osób. Dlatego zaproponowałem Marcelinie zamieszkanie w Sopocie - miejscu, w którym mamy blisko do morza, a nie jest tak intensywnie jak w Warszawie, czy wspomnianym Dubaju. To piękne miejsce, mamy naturę, las, plaże tuż obok

- mówi "Super Expressowi" partner gwiazdy.

- I mamy w pobliżu moją rodzinę! - dodaje od razu Marcelina Zawadzka. - Od kiedy zaczęliśmy żyć w Sopocie, czuję, że odżyłam. Żyjemy dużo wolniej. Kiedy zaczęliśmy się spotykać z Maksem, podróżowaliśmy po Polsce. Odwiedziliśmy mój rodzinny Malbork i Trójmiasto. Zapytał mnie wtedy, dlaczego nie moglibyśmy się tutaj przeprowadzić. Szczerze? Miałam już nieco dosyć Warszawy. Żyłam tam od 14. roku życia bardzo intensywnie. Wracam tam do pracy, ale cenię spokój Trójmiasta - mówi nam prezenterka.

Ich synek, wbrew temu, co ogłaszają media, nie urodził się w stolicy. Słodki Leonidas przyszedł na świat nad morzem. - Nasze dziecko pochodzi stąd. Urodził się w Gdańsku - ujawnia nam Marcelina.

Zapytaliśmy ją też o znane w świecie polityki sąsiedztwo.

Szczerze mówiąc, gdy się przeprowadzaliśmy, nie wiedzieliśmy, że będziemy mieć takie sąsiedztwo. Ktoś mi powiedział, że mieszkają tam dziewczyny. Ale nigdy się nie poznałyśmy. Chyba raz widziałam je na ulicy

- śmieje się Marcelina.

- To naprawdę przypadek! - dodaje.

