Robert Makłowicz wyjawił, czemu naprawdę zwolnił Ewę Wachowicz. To musiało być jak nóż w plecy!

Renata Dancewicz zbiera pieniądze, by pomóc chorej koleżance. To zasłużona mistrzyni

Marcin Hakiel u Kuby Wojewódzkiego. Były mąż Katarzyny Cichopek mocno się otworzył

Marcin Hakiel znów znalazł się w centrum uwagi. Ostatnio tak głośno o tancerzu było wtedy, gdy wspólnie z Kasią Cichopek wydał oświadczenie o rozstaniu. Kuba Wojewódzki ostro maglował Marcina Hakiela, a ten dość niespodziewanie całkiem mocno się otworzył. - Z szacunku do moich dzieci nie opowiadam o wszystkim, co się działo. Ale w końcu musiałem wynająć detektywów, żeby się dowiedzieć, co się dzieje, jak wiedziałem, że coś się dzieje - wyjawił tancerz. Obecna w studiu celebrytka Caroline Derpenski obiecywała znajdującemu się na zakręcie byłemu mężowi Katarzyny Cichopek znalezienie latynoskiej partnerki. Ten jednak zareagował stanowczo. - Nie, nie! Dopiero drugi związek skończyłem - zaznaczył Marcin Hakiel, który niedawno rozstał się z tajemniczą Dominiką. Po tak emocjonującym występie, wydawało się, ze tancerz na trochę się "schowa". Nic z tego. Dzień po emocji programu Kuby Wojewódzkiego w TVN, Marcin Hakiel wystosował specjalną kuszącą propozycję dla kobiet.

Marcin Hakiel ze specjalną ofertą dla kobiet. Brzmi kusząco

Były mąż Kasi Cichopek zamieścił na swoim profilu na Facebooku ofertę, na którą zapewne wiele osób się skusi. - Rusza NOWY SEZON TANECZNY. Zajęcia indywidualne, dla par, grupowe, dla dorosłych i dzieci - poinformował Marcin Hakiel. Najciekawsza jest jednak specjalna propozycja przeznaczona dla pań. Tancerz, który od niedawna znów jest singlem, zaprasza bowiem na "lekcje indywidualne dla kobiet". Brzmi to kusząco. W końcu Marcin Hakiel to nie tylko fajny gość, lecz także - a właściwie przede wszystkim - 12. zawodnik tanecznych mistrzostw świata w 2001 roku i zdobywca piątego miejsca w Pucharze Europy w 2004. Czyli, mówiąc krótko, był mąż Katarzyny Cichopek naprawdę zna się na swojej robocie.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Marcina Hakiela z występu u Kuby Wojewódzkiego

Quiz Żony Michała Wiśniewskiego. Jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 15 Druga żona Michała Wiśniewskiego to: Ania Świątczak Magda Femme Mandaryna Dalej