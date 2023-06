Marcin Łopucki pokazał nieznane zdjęcia z sesji ślubnej i wyznał miłość żonie. Katarzyna Skrzynecka wyglądała obłędnie!

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki - historia miłości

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki poznali się w 2007 roku. Aktorka była chwilę po rozwodzie z pierwszym mężem. Na domiar złego, w podobnym czasie zmarła jej ukochana mama, co bardzo przeżyła. - Nikt, kto nie był aktorem, nie zdaje sobie sprawy, jak to jest wychodzić na scenę, uśmiechać się do ludzi, grać radosną komedię, tańczyć, śpiewać, gdy w środku wszystko wypala się do zgliszczy, drży i płacze, pęka serce... Nie móc sobie pozwolić na chwile słabości - powiedziała. Wielkim wsparciem okazał się dla niej właśnie Marcin.

Pobrali się w 2009 roku. To było prawdziwe "greckie" wesele, chociaż zorganizowane w Polsce. Oboje bowiem kochają ten kraj. - Grecja jest naszą ucieczką, azylem, bogactwem natury, krajobrazu, imponującą perłą historii i starożytnej kultury. Uwielbiamy Greków, którzy są serdeczni, ciepli i tak jak my cenią rodzinne wartości. Oboje przepadamy też za grecką kuchnią - mówili.

Dziś często goszczą w tym kraju. Owocem ich miłości jest córeczka o którą bardzo długo się starali.- Nadzieję można stracić tylko wtedy, gdy wiek kobiety jest zbyt zaawansowany. Dziś medycyna stoi na tak wysokim poziomie, że pomaga w przypadkach beznadziejnych. U mnie zabieg in vitro się nie udał, ale potem zaszłam w ciążę. Córeczka pojawiła się na świecie drogą naturalną - mówiła Skrzynecka.

Marcin Łapucki pokazał zdjęcia ze ślubnej sesji. Katarzyna Skrzynecka zachwyca

Bez większych skandali doczekali kolejnej rocznicy ślubu. "10,11,12,13....14 rocznica naszego małżeństwa 🤩🥰😍. I tak to życie leci. Dzieci dorastają. A my jak zawsze uśmiechnięci I szczęśliwi. Czego można chcieć więcej?🙃 Podróży, wakacji, radości, miłości, szczęścia! Chwilo trwaj wiecznie. Moja żona, przyjaciel, miłość" - napisał pod zdjęciami.

Katarzyna Skrzynecka: Każdej nocy wracam do domu nawet z dalekiej trasy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.