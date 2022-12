i Autor: AKPA/Piętka

Muzyk miał nietęgą minę!

Marcin Miller Wigilię spędził w szpitalu! "A boli i boli… Taki prezencik"

Marcin Miller (52 l.) tegorocznej Wigilii nie spędził przy rodzinnym, świątecznym stole, a na szpitalnym łóżku! Co się stało?! Wokalista zespołu BOYS opublikował niepokojące zdjęcie ze szpitala, gdzie musiał poddać się dodatkowym badaniom. Nie mogło obejść się bez wsparcia fanów! Choć część z nich dowcipkowała, czy to kolejny "wypadek" z procentami w tle, nie zabrakło życzeń powrotu do zdrowia.