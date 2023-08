Marek Sierocki otworzył się na temat raka. "To cichy zabójca mężczyzn". Ta czynność uratowała mu życie!

Marek Sierocki to jeden z najpopularniejszych i najbardziej doświadczonych dziennikarzy muzycznych w Polsce. Widzowie od kilku lat mogą podziwiać go w roli prowadzącego kultowej "Szansy na sukces". Pod koniec lipca zdecydował się wyznać światu, że przez ostatnie półtora roku walczył z nowotworem prostaty. Jak sam wyznał, był to dla niego ciężki czas. Teraz dziennikarz jest już zdrowy i chce namawiać Panów do rutynowych badań. W środę w "Pytaniu na śniadanie" wyznał, co uratowało mu życie!

Marek Sierocki ma za sobą walkę z nowotworem. To uratowało mu życie!

Podczas środowego "Pytania na śniadanie" Marek Sierocki opowiedział o swojej chorobie.

- Dla mnie to było ogromne zaskoczenie. Od lat badam się regularnie. Pani doktor powiedziała, że powinienem iść do urologa. Kiedy otworzyłem kopertkę i przeczytałem, że to rak prostaty, nie ukrywam, że cały świat mi zawirował - mówił na antenie TVP2, Marek Sierocki.

Dodał, że bardzo ważna w wykryciu choroby we wczesnym stadium była profilaktyka. Raka prostaty nazwał "cichym zabójcą mężczyzn", gdyż w początkowym stadium nie daje żadnych objawów. Zdradził, co uratowało mu życie.

- Ten rak jest nazywany "cichym zabójcą mężczyzn". Ja od 50. roku życia, namówiony przez żonę, co roku się badałem. I podczas takiego profilaktycznego badania pani doktor powiedziała, że dzieje się coś niedobrego - wspominał na kanapie śniadaniówki TVP

- Gdybym nie poszedł na badanie, mogłoby mnie nawet tu nie być - stwierdził na koniec.

