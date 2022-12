Maria Dębska o życiu po rozwodzie. Tak podsumowała mijający rok! "Cenię sobie w życiu takie momenty"

Tomasz Karolak ujawnił prawdę o córce. Zaskoczyła go wyznaniem: "Nie jestem twoją córką, jestem twoim synem"

Dotarliśmy do wiadomości, które Emilian Kamiński wysyłał ze szpitala. "Mam ataki..."

Co pisał do Joanny Szczepkowskiej?

Maria Dębska rozprawia o wojnie na Ukrainie i podsumowuje kończący się rok. Była brutalnie szczera. "Wyciągasz wnioski, uczysz się, mimo że to jest bolesne"

Maria Dębska i Marcin Bosak rozwiedli się w marcu 2022 roku. Aktorska para podzieliła się także, jeśli chodzi o taktykę komentowania rozstania. Podczas gdy Bosak milczał jak zaklęty, Maria Dębska pokusiła się o wyznanie, jak doszło do momentu, w którym była już pewna, że ich drogi się rozeszły.

Przyszedł taki moment, w którym po prostu ja poczułam, że jakby wewnętrznie dojrzałam i to się wydarzyło właśnie wtedy, kiedy podjęłam decyzję o tym, żeby po prostu się rozstać - zwierzała się w rozmowie z Magdą Mołek.

Teraz, kiedy zapytano ją o to, jak podsumowałaby kończący się rok, odpowiedziała dosyć nieoczekiwanie pozytywnie. Choć nie nawiązała do rozwodu bezpośrednio, wspomniała za to o... wojnie na Ukrainie.

Mam poczucie, że to był wspaniały rok. Mimo że na świecie bardzo trudny, i że wojna jest tuż obok nas, na świecie dzieje się bardzo dużo rzeczy, przez które nie da się udawać, że jest super, dla mnie osobiście on był bardzo dobry. Bardzo dużo się nauczyłam i odbieram go bardzo pozytywnie - tłumaczyła Maria Dębska w rozmowie z Plejadą.

Cenię sobie w życiu takie momenty, kiedy widzisz wszystko w ciemnych barwach, a nagle okazuje się, że możesz na to spojrzeć zupełnie inaczej. Kiedy wyciągasz wnioski, kiedy uczysz się, mimo że to jest bolesne - dodawała chwilę później. Wygląda na to, że jest pełna nadziei na przyszłość!

Maria Dębska narzekała ostatnio na zarobki w aktorstwie. Twierdzi także, że są niższe od tych mężczyzn! Więcej szczegółów w naszej galerii zdjęć poniżej.

Sonda Czy uważasz, że Maria Dębska i Marcin Bosak podjęli dobrą decyzję, rozstając się? Tak Nie To już tylko oni wiedzą Nie mi oceniać