Maria Pakulnis, 66-letnia aktorka, występowała w wielu filmowych i serialowych produkcjach, ale najbardziej jest kojarzona z rolą Anety w hicie Polsatu - "Pierwsza miłość". To właśnie tą postać pokochali widzowie, którzy z zapartym tchem śledzą jej dalsze losy. Pakulnis rzadko wypowiadała się do tej pory w mediach na temat swojego życia prywatnego, ale dla magazynu "Pani" postanowiła zrobić wyjątek. Otworzyła się i opowiedziała o koszmarnym dzieciństwie, jakie przyszło jej przeżyć. Mówiła o bólu, biedzie i braku miłości. Okazuje się bowiem, że jako dziecko łatwo w życiu nie miała. "Mama nigdy nas nie przytulała", powiedziała wprost. Co jeszcze zdradziła? Poniżej znajdziecie szczegóły.

Maria Pakulnis wyjawia prawdę o koszmarnym dzieciństwie. Gwiazda "Pierwszej miłości" mówi o bólu, biedzie i braku miłości

Maria Pakulnis nie przebierała w słowach. W rozmowie z magazynem "Pani" powiedziała, że dzieciństwo to są dla niej "trudne wspomnienia". Jak przypomina "Dobry Tydzień", tata aktorki w czasie wojny był w partyzantce, potem trafił do jednego z najcięższych łagrów sowieckiej Rosji, do Workuty. "Rodzice aktorki odnaleźli się po wojnie i wzięli ślub. Z Litwy przenieśli się do Giżycka. Jednak mama aktorki nie była szczęśliwa, ponieważ została rozdzielona ze swoją rodziną", czytamy.

"Widziałam ją zawsze smutną, bez chęci do życia, jakby tkwiła w jakiejś głębokiej depresji. Nie była ciepła, nigdy nas nie przytulała. Niczego nam nie czytała, nie opowiadała... Ojciec pracował w mleczarni. Był po tym łagrze przetrącony psychicznie. Sporo pił", wspomina Maria Pakulnis w "Pani". "Ja moich rodziców nie lubiłam", wyznała boleśnie.

W domu aktorki panowała bieda, a dzieci "wychowywały się na podwórku". Maria Pakulnis do dziś czuje gorycz, że rodzice jej nie wspierali, dlatego - jak mówi - starała się być zupełnie inna, gdy sama została matką.

"Kiedy miałam urodzić Jaśka, strasznie się bałam, czy będę umiała kochać. Modliłam się, żeby to się we mnie obudziło. Jako dziecko nie czułam się kochana, więc nie wiedziałam, jak zareaguję. Ale kiedy w końcu popatrzył na mnie, ta miłość wydała mi się oszałamiająca", powiedziała Pakulnis w "Pani".

Aktorka ma syna Jana, który dziś ma już 33 lata. Dziecko było owocem małżeństwa z reżyserem i aktorem, śp. Krzysztofem Zaleskim (+60 l.). Jak mówi Maria Pakulnis, najbardziej jest teraz dumna z tego, że Jan jest "dobrym, wrażliwym człowiekiem".

