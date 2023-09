Maria Peszek otrzymała wyjątkowe życzenia urodzinowe. Nagie pośladki i język na wierzchu

Mrożąca krew w żyłach historia Patrycji Wanat. Grozili jej nożem. Uczestniczka "The Voice of Poland" cudem uniknęła śmierci

Maria Peszek to dla wielu osób jedna z naczelnych skandalistek oraz buntowniczek polskiego show-biznesu. Nic w tym dziwnego zatem, że artystka otrzymała mocno wyjątkowe życzenia na swoje 50-te urodziny. Maria Spolsky to piosenkarka, tekstów, kompozytorka oraz producentka muzyczna, która znana jest przede wszystkim z koncertów Męskiego Grania. Wokalistka wystąpiła również jako support przed Imany podczas koncertów w Poznaniu i Warszawie a także podczas koncertu Coldplay na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z okazji 50-tych urodzin Marii Peszek młodsza koleżanka postawiła na oryginalny sposób przekazania życzeń. Na Instagramie opublikowała zdjęcia przez garderobą Marii Peszek w warszawskiej Stodole. gdzie pręży swoje nagie pośladki. To właśnie na pośladkach wypisane są życzenia "sto lat" dla Marii Peszek. Trzeba przyznać, że jest to dosyć osobliwy pomysł przekazania życzeń urodzinowych, jednak znając Marię Peszek całkowicie przypadł on jej go gustu.

