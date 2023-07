Polska aktorka utonęła na wakacjach i osierociła syna. Wyszły na jaw plany Marii Reimann. Serce pęka!

Joanna Koroniewska pokazała swój brzuch! To, co stało się potem, jest obrzydliwe

Nie żyje Maria Reimann. Była osobą niedowidzącą

Maria Reimann nie żyje. Aktorka znana m.in. z filmu "Anatomia" i autorka książki ""Nie przywitam się z państwem na ulicy" utonęła podczas wakacji w Sardynii. Kobieta kochała morze i to właśnie w nim skończyła swoje krótkie życie. - Z wielkim bólem zawiadamiamy, że 20 lipca odeszła od nas Marysia (Maria Reimann). Spędzała wakacje na Sardynii - jak zawsze i wszędzie - wśród przyjaciół. Zabrało ją ukochane przez nią morze. Umarła z miłości. Mamy ją w sercach i w pamięci. O dacie i miejscu pogrzebu poinformujemy w odrębnym poście - czytamy we wpisie podpisanym przez rodzinę i przyjaciół aktorki, która mimo że była osobą niedowidzącą, to znakomicie radziła sobie zarówno z wychowywaniem syna, jak i ze swoimi licznymi działaniami zawodowymi (Tu przeczytasz, kim była Maria Reimann).

Maria Reimann miała plany po urlopie. "Już nigdy się z nikim nie przywita"

Znajoma aktorki, która utonęła w morzu, po jej śmierci ujawniła, jakie plany miała Maria Reimann. W osobistym artykule Anna Golus nazywa koleżankę "osobą z wyjątkowością", co idealnie pasuje do Marii Reimann. "W tym roku - gdy tylko wróci z wakacji we Włoszech - miała opowiedzieć nam o swoich najnowszych badaniach i o tym, jak to jest być dzieckiem wychowującym się w opiece naprzemiennej. Nie wróciła i nie wróci. Już nigdy z nikim się nie przywita, z nikim nie porozmawia, nie podzieli się swoją wiedzą, mądrością, wrażliwością i wyjątkowością" - napisała pełna smutku aktywistka. Serce pęka!

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Janusza Weissa