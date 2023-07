41-letnia polska aktorka utopiła się w morzu na wakacjach! "Umarła z miłości"

Antek Królikowski usłyszał zarzut za niepłacenie alimentów. Teraz mówi, że to "prowokacja". Ktoś chce mu zaszkodzić?

Nie żyje Maria Reimann, kobieta wielu talentów - aktorka, tłumaczka, antropolożka kultury... 41-latka utopiła się w morzu na Sardynii. Była osobą niedowidzącą. O swoich perypetiach życiowych opowiadała bez żadnego problemu. W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" spytana została o chodzenie na randki, gdy nie widzi osoby, z którą się spotyka. - Ja zwykle się zakochiwałam w znajomych i wtedy to nie jest problem, bo wszystko już wiadomo. Ale byłam raz na randce z internetu. Już na poziomie profilu randkowego jest z tym jakiś kłopot, jakby się coś ukrywało. Przecież próbujesz się zareklamować, więc nie piszesz o swojej wadzie. Było mi z tego powodu na tyle głupio, że jeszcze w drodze na randkę napisałam do tego gościa SMS-a, że jestem osobą niedowidzącą i będzie mi trudno go zobaczyć - zdradziła Maria Reimann (tu przeczytasz, kim była Maria Reimann), która miała na swoim koncie role aktorskie m.in. w filmie "Wytrwałość". Była także współredaktorką książek "Dzieci i zdrowie. Perspektywa childhood studies" (z Magdaleną Radkowską-Walkowicz) i "Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia" (z Ewą Maciejewską-Mroczek i Magdaleną Radkowską-Walkowicz). Maria Reimann była matką 14-letniego syna.

Informacja o śmierci Marii Reimann pojawiła się w mediach społecznościowych. "Z wielkim bólem zawiadamiamy, że 20 lipca odeszła od nas Marysia (Maria Reimann). Spędzała wakacje na Sardynii - jak zawsze i wszędzie - wśród przyjaciół. Zabrało ją ukochane przez nią morze. Umarła z miłości. Mamy ją w sercach i w pamięci. O dacie i miejscu pogrzebu poinformujemy w odrębnym poście" - czytamy we wpisie.

