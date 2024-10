Marianna Schreiber popularność zdobyła, biorąc udział w castingach do nowego programu "Top Model". Kobieta, pojawiając się w show, wywołała ogólne poruszenie, ponieważ mało kto spodziewał się tego, że jest żoną polityka. Marianna nie zrobiła kariery jako modelka. Odnalazła się jako freak fighterka oraz influencerka. Od tego czasu można w jej mediach społecznościowych posłuchać, jak mówi o swoim rozstaniu oraz macierzyństwie.

Zobacz też: Marianna Schreiber z dekoltem do pasa w Europarlamencie. Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Marianna Schreiber jest o krok od rozwodu

Marianna Schreiber jakiś czas temu urządziła na swoim instagramowym koncie serię Q&A. To właśnie z niej wierni fani dowiedzieli się, co słychać u ich ulubionej celebrytki. Internauci pytają Mariannę o to, jak wygląda sprawa rozwodu z Łukaszem Schreiberem. Niektórzy nawet spodziewali się, że byli zakochani, wrócą do siebie.

Wybaczyłabyś mu, gdyby chciał wrócić? - zapytał Mariannę jeden z fanów.

Na odpowiedź Schreiber nie trzeba było długo czekać.

Chyba tak... Nie wiem - zareagowała na pytanie od fana Marianna Schreiber. Widać wyraźnie, że nie była pewna odpowiedzi.

Jakiś czas później Marianna ponownie urządziła na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Większość dotyczyła byłego związku celebrytki. Jak się okazuje, relacja z Łukaszem Schreiberem przeszła do historii. Na pytanie, czy Marianna planuje rozwód, gwiazda odpowiedziała bez żadnych wątpliwości.

Tak - napisała w sieci Schreiber.

Zobacz też: Maja Staśko przerażona losem dziecka Marianny Schreiber. Wszystko nam wyznała

Marianna lata temu wzięła ślub kościelny ze swoim ukochanym. Jak się okazuje, Mariannie nie zależy na tym, aby uzyskać rozwód kościelny.

Czy o unieważnieniu ślubu kościelnego również myślisz? - zapytał jeden z fanów. Nie! Nie będzie takich kroków! Sam rozwód i tyle... - odpisała Schreiber.

Zobacz też: Schreiber rzuciła się na niego z pięściami! Salwa przekleństw przed kamerami. "Zamknij mordę"

Zobacz naszą galerię: Schreiber przyznała się do wszystkich poprawek. Sporo tego było

Sonda Czy Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber powinni być razem? Tak, zdecydowanie. Nie. To ich sprawa.