Marina i Wojtek Szczęśni świętują urodziny syna. Co za impreza

Marina i Wojtek Szczęśni tworzą udany związek już od wielu lat. Para doczekała się synka Liama, który niedawno świętował 6. urodziny. Wojtek najwyraźniej zaraził synka miłością do piłki nożnej. Tata i synek wspólnie ćwiczą i chętnie pokazują to w mediach społecznościowych. Maluch wyprowadził nawet swojego tatę na murawę podczas jednego z meczów przed Euro 2024.

Marina i Wojtek Szczęśni pokazali, jak świętują 6. urodziny syna

Marina na swoim instagramowym koncie chętnie chwali się swoim życiem prywatnym oraz pracą. Niedawno zaprezentowała wiernym fanom, jak wyglądały urodziny jej synka. Trzeba przyznać, że zostały zorganizowane z przepychem. Nie zabrakło wielu atrakcji, jak np. dmuchany zamek ze zjeżdżalnią. Można było też strzelać z łuku czy zagrać w piłkę nożną.

Jednym z ważniejszych punktów imprezki była ścianka z napisem Liam oraz koszulką z numerem sześć.

"Dziś nasz kochany synek LIAM obchodzi swoje 6. URODZINY! Bądź zdrowy i szczęśliwy synku. Spełniaj swoje marzenia, bardzo Cię kochamy" - napisała w sieci Marina.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów gwiazdy. Większość gratulowała zorganizowania tak wielkiej imprezy, inni z kolei pisali życzenia 6-latkowi.

"Sto lat Liam !! Rośnie nam następca Wojtka"

"O kurczę, to mamy z Młodym w jednym dniu urodziny. Rośnij zdrowy Liam! Niech się spełnią wszystkie Twoje marzenia"

"Jeju, ale się fajnie patrzy, jak dzieci mają aktywności fizyczne, że o to zadbaliście! Jak oglądam te urodziny dzieci gwiazd, to tam się nic nie dzieje, tylko piękny obrazek a tu widzę, niestraszny był nawet deszcz. Chyba też zero telefonów na urodzinach ???? Szok super" - pisali zachwyceni internauci.

