Marina Łuczenko-Szczęsna kusi w ciąży. Odważne wideo tuż przed porodem. Niektórzy mogą być zbulwersowani. Mamy zdjęcia

Marina Łuczenko-Szczęsna mogłaby już kompletować wyprawkę dla dziecka lub leżeć na kanapie i głaskać się po brzuszku. Ale ona postanowiła zaskoczyć swoich fanów nową piosenką i odważnym wideo. Właśnie bez żadnej zapowiedzi wypuściła singiel "Baby Mommy" i w szoku będą ci, którzy myślą, że to ckliwa ballada zapowiadająca przyjście na świat kolejnego potomka. Piosenka zaskakuje treścią, klimatem, ale i szczyptą pikanterii, która jest w znaczącym kontraście z sytuacją rodzinną artystki.

- "Baby Mommy" to słodki numer w dosłownym tego słowa znaczeniu, a to dlatego, że zamysł opiera się na frywolnej grze słów przeplatanej zapożyczeniami z języka angielskiego, ale też i włoskiego jak np. "dolce farniete" co oznacza słodkie nicnierobienie. Piosenka miała na celu wywołać pewnego rodzaju głód bliskości z drugą osobą, która jest dla nas łakomym kąskiem - komentowała sama Marina Łuczenko-Szczęsna czyli MaRina.

Piosenkę promują odważne fotki ciężarnej gwiazdy. Na okładce Marina pozuje w kowbojskim stroju i w całej okazałości prezentuje swój pokaźny już ciążowy brzuszek. W innej stylizacji kusi we frywolnej podomce i bieliźnie. Z pewnością szybko znajdą się tacy, którym kobieta w ciąży w tak seksownym wydaniu będzie przeszkadzać. Według nas Marina wygląda bosko!

Zobaczcie sami, jak prezentuje się odważna ciężarna Marina Łuczenko. W naszej galerii więcej zdjęć.