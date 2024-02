Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" właśnie urodziła. Dumny Paweł Bodzianny pokazał córeczkę. Imię dziewczynki zachwyca

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedna z najbardziej lubianych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Bohaterowie 7. edycji randkowego show od początku budzili ogromną sympatię widzów. Dzięki aktywności na Instagramie nie dają także o sobie zapomnieć. Chetnie dziela się kadrami swojego prywatnego zycia. Ubiegloroczny ślub pary, połączony z chrzcinami synka Adasia był bardzo medialny. Na weselu bawiła się Marta Manowska. Wkrótce potem zakochani ogłosili, że oczekują kolejnego dziecka. Marta regularnie aktualizowała informacje o przebiegu ciąży, dokumentując w mediach społecznościowych rosnący brzuszek. Pod koniec roku podekscytowana przyszła mama wyznała fanom, że czeka na dziewczynkę i że poród przypadnie w okolicy walentynek.

Marta Paszkin urodziła. Dumny Paweł Bodzianny pokazał córeczkę

Kilka dni po świecie zakochanych dumny tata pochwalił się fotografia z nowonarodzoną córeczką. Zdradził również wreszcie, jakie imię wybrali z Marta dla swojej pociechy. "Dzisiaj powtórzył się najpiękniejszy moment w moim życiu i Gracja jest już z nami. Poród przebiegł ekspresowo i bez komplikacji - to chyba nagroda za ten czas oczekiwania. Pozdrawiamy Was i dziękujemy za kibicowanie, a personelowi za pomoc i opiekę. #dumny #tata #córeczka #baby #love" - czytamy w poście, pod którym posypały sie gratulacje. Do których i my się dołączamy. Witaj na świecie Gracjo.

Zobacz galerię: Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" wzięli ślub kościelny! Piękna uroczystość

Marta Paszkin z Rolnik szuka żony kwitnie w ciąży. Zdradziła płeć dziecka i termin porodu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.