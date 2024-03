Marta Żmuda Trzebiatowska podupadła na zdrowiu. Przekazała złe wieści. Już wiadomo, co się z nią dzieje

Sanatorium miłości. Stanisław wdał się w romans z młodszą o 21 lat kobietą. Okrutnie go potraktowała! WYWIAD

Marta Żmuda Trzebiatowska postanowiła gruntowanie o siebie zadbać. Jak ostatnio wyznała, zaczęła źle się czuć. Była osłabiona i ciągle zmęczona...

- Jesienią zeszłego roku postanowiłam zrobić „generalne porządki w swoim organizmie”, w końcu zaraz przekroczę magiczną 40-tkę. Zmobilizowałam się do tego, by zrobić dawno odkładane badania, zająć się tematami zdrowotnymi, które odkładałam na później, „kiedy znajdę czas”, a które sukcesywnie, coraz bardziej, uprzykrzały mi komfort życia. Słaba odporność, przewlekłe zmęczenie, brak energii i sił to nie bierze się z nikąd... - napisała gwiazda na swoim Instagramie.

Marta Żmuda Trzebiatowska trenuje jogę na chustach

Aktorka postanowiła też ruszyć ciałem, a dokładniej wyginać je na zajęciach jogi na chustach. - Moje ciało pokochało bujanie, latanie i przytulanie w hamaku - cieszy się aktorka. I to widać.

