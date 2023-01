Maryla Rodowicz dowiedziała się o zdradzie od DETEKTYWA: "Trzęsły mi się ręce". Szokujące wyznanie

Rozwód Maryli Rodowicz i Andrzeja Dużyńskiego wstrząsnął całym światem polskiego show-biznesu. Para była w związku małżeńskim od 1989 roku, jednak po 27 latach wspólnego życia, w 2016 roku, zdecydowali się na separację. Oficjalne zakończenie małżeństwa miało miejsce dopiero pod koniec lipca 2021 roku. Jedną z przyczyn rozpadu relacji Rodowicz i Dużyńskiego miała być zdrada. Piosenkarka opowiedziała o niej w swoim filmie biograficznym "Maryla. Tak kochałam". Według jej relacji Dużyński miał nie rozstawać się z telefonem nawet w łazience. Po obejrzeniu dokumentu mężczyzna stwierdził, że niektóre wypowiedzi miały na celu zdyskredytowanie go. Podkreślił również, że zgodnie z orzeczeniem sądu, małżeństwo rozpadło się z winy obopólnej.

Maryla Rodowicz opowiedziała, jak dowiedziała się o zdradzie. Detektyw pokazał jej zdjęcia

W ostatniej rozmowie z Plotkiem Maryla Rodowicz opowiedziała, w jakich okolicznościach dowiedziała się o niewierności męża.

- Kiedy się dowiedziałam, że mąż mnie zdradza, to było straszne. Jak jesteś w związku, to czujesz, że coś jest nie halo. Ja też miałam takie sygnały. [...] To była sobota. Mój mąż spakował torbę sportową i mówi: "A pojadę do siłowni". Ja mówię: "Wiesz co, ja też pojadę, to spotkamy się na miejscu". No i ja pojechałam, a on tam nigdy nie dotarł. Od tego się zaczęło - wyznała.

Rodowicz postanowiła zaufać swojej intuicji i skorzystała z pomocy detektywa. To on miał pokazać jej dowody na zdradę męża. Wspomina, że gdy otrzymała od niego zdjęcia, przeżyła dramat.

"To była naprawdę trauma. Jak dostałam zdjęcie od detektywa, to nie wiedziałam z kim się podzielić tą straszną informacją, tym dramatem. Pamiętam, że pojechałam do mojego znajomego, jak pokazałam mu te zdjęcia, to ręce mi się trzęsły. To było okropne (...). Te pierwsze lata były trudne".

