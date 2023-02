Mateusz Murański nie żyje, o czym "Super Express" napisał w środę, 8 lutego, jako pierwszy. Potwierdziliśmy tę informację w prokuraturze, a smutne wieści rozniosły się po całej Polsce i zelektryzowały opinię publiczną. Młody aktor i sportowiec miał zaledwie 29 lat. Ostatnio był znany z występów w galach freak fight typu Fame MMA czy High League. Widownia mogła go też kojarzyć z grania w "Lombard. Życie pod zastaw" czy "IO", filmie nominowanym do Oscara. Murański wywoływał kontrowersje, ale ludzie zgodnie przyznają, że miał dobre serce i pasję, którą zarażał innych. Wielu ludzi żegna Mateusza, a wśród nich jest aktor Sebastian Fabijański, który właśnie poinformował, że Mateusz Murański przed śmiercią wysłał do niego wiadomość. Aż serce pęka, to przeraźliwie smutne.

Mateusz Murański przed śmiercią wysłał wiadomość. Serce pęka, to przeraźliwie smutne!

Sebastian Fabijański, który poznał się z Murańskim zapewne przy okazji udziału w walkach freak fight, również skomentował śmierć Mateusza. Został o nią zapytany przez Jastrząb Post. Fabijański złożył bliskim kondolencje, nie krył zaskoczenia.

"Straszne. Współczuje bardzo ojcu, matce. Współczuję rodzinie. Masakra", powiedział Fabijański. "W internecie nie ma prawa, wszyscy robią, to co chcą, piszą, co chcą. Robią filmiki takie, jakie chcą, upokarzając kogoś, poniżając, prowokując hejt i skazując osoby na ostracyzm społeczny, a to jest kosztowne, to boli, jeżeli z tylu stron dostajesz po gębie i z tylu stron nazywają ciebie takim, bądź takim to gdzieś to zapamiętujesz. Myślę, że gdzieś to zjawisko niestety jest tak zjadliwe, że będzie zbierać żniwa", dodał, opowiadając o hejcie, jaki dotknął ostatnio Murańskiego.

Aktor zdradził również, że Mateusz Murański przed śmiercią wysłał do niego wiadomość. Próbował skontaktować się z aktorem za pośrednictwem Instagramia. Niestety, Fabijański nie zdążył mu odpisać.

"Nie poznaliśmy się face to face. Pisał do mnie na Instagramie, kiedy ogłoszono moją walkę i ja nie zdążyłem mu odpisać niestety", powiedział Sebastian Fabijański.

Tymczasem w sieci fani składają rodzinie Murańskiego wyrazy współczucia i kondolencje.

