Matka Eminema nie żyje! Nie zdążyli się pogodzić. Debbie Nelson miała 69 lat

Odeszła matka Eminema. Do końca starali się pogodzić

3 grudnia 2024 r. światowe media obiegła bardzo smutna informacja. Matka Marshalla Mathersa, znanego jako Eminem zmarła 2 grudnia 2024 r. w St. Joseph w stanie Missouri po długiej walce z rakiem płuc. Debby Nelson zmarła w wieku 69 lat. Przed śmiercią próbowała pogodzić się z synem. Niestety, do pełni szczęścia zabrakło im czasu.

Tak Eminem walczył z matką

Relacje Eminema z matką przez większość życia były bardzo napięte. Raper dystansował się od postaci matki, a w słynnym filmie "8 mila" pokazał ją wręcz jako nieodpowiedzialną, uzależnioną od substancji psychoaktywnych kobietę. Podobnie wyglądała w jego piosenkach. Właśnie ten fakt sprawił, że Debbie Nelson postanowiła zawalczyć o swoje dobre imię. Eminem obstawał przy swojej wizji dzieciństwa i tak przez lata trwała medialna przepychanka między nimi.

Debby Nesoln urodziła syna w wieku 18 lat i faktycznie nie radziła sobie najlepiej w roli matki. Konflikt między nimi zaczął się już w jego dzieciństwie. Zbuntowany syn, który stał się sławny postanowił całemu światu opowiedzieć, jaką matką była Debbie. Efektem tego był pozew, który matka Eminema złożyła przeciw niemu już w 1999 r. Wtedy pociągnęła syna po raz pierwszy do odpowiedzialności za zniesławienie na debiutanckiej płycie „Slim Shady”.

Eminem pozwany przez matkę na 11 milionów

Trzy lata później raper odpowiedział na to wszystko, jak zwykle, piosenką. W „Cleanin’ Out My Closet” znów opisał matkę w najczarniejszych barwach, za co ona pozwała go na kwotę 11 milionów dolarów! Sąd przyznał rację Debbie, ale Nelson otrzymała z tej kwoty zaledwie tylko 25 tys. dolarów. Po zapłaceniu prawnikowi zostało jej po całej tej akcji 1600 dolarów - podał magazyn "Viva!" za ABC News. Wojna matki z synem jednak nie skończyła się w zasadzie do samej śmierci Nelson, choć z czasem ich relacja złagodniała.

W 2013 r. Eminem wydał „Headlights”, który został zinterpretowany jako publiczne przeprosiny dla mamy. „I jestem wściekły, że nie miałem okazji podziękować ci za to, że jesteś moją mamą i moim tatą” - zaśpiewał słynny raper.

Nie zdążyli sobie wybaczyć

Po publikacji tej piosenki Debby zaczęła okazywać Eminemowi publiczne. Niestety jednak, oficjalne ich pogodzenie, zroszone łzami wybaczenia nigdy nie nastąpiło. Prawdopodobnie matce i synowi zabrakło czasu.