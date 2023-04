Aktor "BrzydUli" z 20 lat młodszą. Niebawem ślub

Kryzys u Sławomira. Przekroczył granicę żenady. Nawet Kajra to widzi

Karolina Gorczyca po raz pierwszy pokazała córkę! Do tej pory nikt nie wiedział, jak wygląda dziecko Wojciecha Zielińskiego

Sobota bez "Dzień dobry TVN". Stacja zrezygnowała z programu. Produkcja wydała oświadczenie. Co dalej z programem?

Michał Sitarski to popularny aktor, który jednak zbyt często nie pojawia się na salonach. O jego życiu prywatnym do niedawna było wiadomo bardzo niewiele. Wiele internautek zastanawiało się czy ma żonę i dzieci. Okazuje się, że gwiazdor "BrzydUli" od jakiegoś czasu jest w związku z młodą aktorką Natalią Iwańską, znaną z takich produkcji jak: "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz" i "Wszystko przed nami", w którym także Grał Sitarski, ale we wcześniejszych odcinkach.

Para zaręczyła się podczas wyjazdy na sylwestra do Portugalii. - 31.12.22/01.01.23 Najpiękniejsza noc w moim życiu Przyszła Pani Sitarska! - napisała Iwańska, którą niebawem będzie można oglądać w produkcji HBO "#Bring Back Alice".