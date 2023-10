Michał Szpak został zaczepiony przez tiktokera. Co ciekawe, ten go nawet nie rozpoznał!

TikToker nie rozpoznał Michała Szpaka

Michał Szpak jest niezwykle barwną osobą, zarówno pod względem charakteru, jak i swoich codziennych stylizacji. Wokalista w przeszłości zajął m.in. drugie miejsce w programie "X Factor", a oprócz tego był jurorem "The Voice Of Poland". W ostatnim czasie doszło do zabawnej sytuacji z udziałem wokalisty.

Ukraiński tiktoker o nazwie Millbery Joy podczas jednego z nagrań spotkał na swojej drodze Michała Szpaka. Postanowił zapytać go o cenę jego stylizacji. Co ciekawe, twórca internetowy nie rozpoznał wokalisty i myślał, że rozmawia z zupełnie przypadkową osobą.

"Chciałem zapytać cię, co masz na sobie i ile to wszystko kosztuje" - zapytał tiktoker podczas swojego nagrania. Michał Szpak wymienił elementy swojej garderoby, którą tego dnia miał na sobie. "Nie jestem w stanie wycenić. Płaszcz Vetements, buty Gucci, szalik to jest Tiga, a tutaj jest koszulka z "Bi*ch, I'm blessed"" - powiedział artysta. W dalszej fazie rozmowy okazało się, że Szpak cały swój outfit wycenił na około 15 tysięcy.

W komentarzach pod nagraniem TikTokera zawrzało

Tiktoker nie rozpoznał polskiego wokalisty. Zapytał go, czym się na co dzień zajmuje. Szpak odparł, że jest muzykiem, na co tiktoker zapytał go, czy jest popularny. "W Polsce tak - nazywam się Michał Szpak" - powiedział muzyk. Pod nagraniem tiktokera nie brakowało wielu komentarzy ze strony internautów, którzy byli zdumieni, że Ukrainiec nie znał Michała Szpaka. "Ale gafa, Michał Szpak to nasze dobro narodowe", "Nie poznać Szpaka, no, no" - można przeczytać we wpisach internautów.

