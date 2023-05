Michał Wiśniewski buduje nowy dom w Łosiu. Pokazał pierwsze efekty

Anna Dymna musi opuścić ukochany dom na wsi. Robi to dla męża

To konieczność

Pierwsze dwa odcinki nowego show z Michałem Wiśniewskim i jego piątą żoną, Polą Wiśniewską oglądało odpowiednio 90 i 40 tys. widzów. Wokalista pokazał pierwsze efekty budowania domu pod Warszawą w miejscowości Łoś. Zaplanowanych jest co najmniej 60 niemal półgodzinnych odcinków. Wiadomo, że nowa willa Wiśniewskich powinna być bardzo duża. W końcu tworzą wielką patchworkową rodzinę. Niebawem Poli i Michałowi urodzi się drugie wspólne dziecko, a są przecież jeszcze rodzicami 8. innych pociech (mają po 4. dzieci z innych związków).

Na razie nie wiadomo, kiedy dom będzie gotowy i będzie się można do niego przeprowadzić. Michał Wiśniewski pokazał już jednak fundamenty. - Tak piękne słońce za oknem, że trudno nie dzielić się dobrymi wiadomościami! Praca przy budowie naszego domu wre, nabiera rozpędu. W otoczeniu zieleni, która #mega uspokaja, rośnie nasz spokój za oknem. Dziękuję Przyjaciołom, za to że z ich wsparciem mogę to moje i Poli marzenie spełniać - napisał Michał Wiśniewski na Instagramie.

