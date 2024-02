Syn Aliny Janowskiej ma szansę na mistrzostwo świata! Wszystko na 60. urodziny

Michał Zabłocki we wrześniu kończy 60 lat. Jest on synem nieżyjących już architekta Wojciecha Zabłockiego (+90 l.), medalisty olimpijskiego w szermierce i aktorki Aliny Janowskiej (+94 l.). Jego matką chrzestną była sama Agnieszka Osiecka. Zabłocki to utalentowany poeta, autor tekstów piosenek, scenarzysta, reżyser i producent spektakli i widowisk muzycznych. Sam także śpiewa. Ostatnio powrócił także do sportowej pasji z młodości i ma szanse na medal mistrzostw świata weteranów.