Mikołaj Roznerski pożegnał się z M jak miłość. Fani są wściekli i rozżaleni

Roznerski pożegnał się z widzami M jak miłość. O co chodzi?

Mikołaj Roznerski zdobył rozgłos dzięki roli Marcina Chodakowskiego w "M jak miłość". I właśnie się z widzami tej telenoweli pożegnał. O co chodzi? Fani aktora zareagowali natychmiast, a wśród komentarzy przeważają te, w których widać żal i rozczarowanie.

- Dziękuję wszystkim za ten piękny sezon w @mjakmilosc.official ❤️ Dobrych wakacji ♥️ - napisał tajemniczo Roznerski na swoim profilu na Instagramie. Post ozdabiają ostatnie sceny z serialu, na którym widzimy jak jego bohater być może umiera. Czy ciepłe pożegnanie gwiazdora oznacza, że już więcej nie będziemy go oglądać w telenoweli, która przyniosła mu sławę?

Tego właśnie obawiają się fani "M jak miłość" i Roznerskiego. Profil aktora i serialu na Instagramie zalały żal i niepewność wiernych widzów.

- Najbardziej Emocjonalny odcinek do tej pory 😳 jestem ciekawa co wydrzy się dalej 🥺

- Zamykałam oczy bałam się patrzeć 😥Marcinku jesteś moim ulubieńcem musisz przeżyć 😞nie wyobrażam sobie braku Ciebie w tym filmie 😥😞😥❤️❤️😍

- No nie i co ja bede wieczorem oglądać . Jeszcze zostawiacie nas w takim momencie no no no

- Ten wątek beznadziejny

- tak, jest i najlepiej jak się szczęśliwie zakończy

- Trochę smutny się skończył,ale widziałam zwiastun co będzie na wakacjach ulżyło mi...

Ale pojawiła się też nadzieja, która jak wiadomo umiera ostatnia... No i poczucie humoru, które ratuje przerażonych fanów Roznerskiego w każdej sytuacji.

- Żyje bo ten post napisał 😂 uff

- ❤️ Obyś odzyskał pamięć i wrócił do Kamy ❤️

- mam nadzieję ze kama I marcin będą razem

Istotnie, po wakacyjnej przerwie Mikołaj Roznerski z "M jak miłość" nie zniknie. Gwiazdor pokazuje na swoim profilu na Instagramie filmiki z planu serialu, a to oznacza, że jeszcze przynajmniej przez jakiś czas widzowie sagi rodu Mostowiaków będą mogli go oglądać. Ze zwiastuna, jaki ujawniła produkcja wynika, że Chodakowski straci pamięć i pozna pewną śliczną blondynkę.

Żal widzów "M jak miłość", który przeszedł przez wszystkie media społecznościowe dotyczy faktu, że w tym roku serial zakończył się wyjątkowo wcześnie, bo już 21 maja. Ale, jak wiemy, wierność i cierpliwość fanów nie zna granic i na pewno zaczekają do września, aby sprawdzić, że Roznerski nadal gra jednego z ulubionych bohaterów serii.

Sonda Czy lubisz Mikołaja Roznerskiego? Uwielbiam! To mój ulubiony polski aktor Niespecjalnie, kiepsko gra Jeszcze go nie znam