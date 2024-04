Mikrocypek to internetowy twórca, którego znają przede wszystkim użytkownicy Twitcha. Cyprian właśnie tam nagrywa bowiem filmiki i prowadzi streamy. Teraz jednak o mężczyźnie huczy cały internet, a to za sprawą afery z jego 20-letnią "partnerką". Chłopak, który zdobył popularność za sprawą pozytywnego nastawienia, mimo walki z niepełnosprawnościami (cierpi między innymi na karłowatość), niespodziewanie ogłosił, że ma dziewczynę. Pokazał 20-latkę na filmach, a ludziom od razu zapaliła się nad głowami czerwona lampka. Niedługo później Cyprian oświadczył się kobiecie, zbierał też pieniądze na zbiórkach na ślub. Internauci chętnie wpłacali i cała "karuzela" się kręciła. Sporo osób alarmowało jednak, że mężczyzna może być wykorzystywany przez osoby, w których otoczeniu się znalazł. Prędko wyszło na jaw, że 20-latka tak naprawdę nie jest jego dziewczyną, a całość miała zostać ukartowana. Jedni twierdzą, że to "tylko żart", a drudzy, że kobieta - która na jednym z filmów wystąpiła ze swoim faktycznym chłopakiem - chciała prawdopodobnie zdobyć sławę i pieniądze, wykorzystując Mikrocypka.

Mikrocypek oświadczył się 20-latce, zbierali w sieci pieniądze na ślub. Prawda zszokowała wszystkich

Serwis Boop podaje, że streamer Mikrocypek zaczął nagrywać filmy ze swoją "nową dziewczyną" nagle, nikt z bliskich mu osób nie wiedział o nadchodzących nagraniach. - Była tam osoba trzecia, przedstawiana jako brat, potem kolega. Finalnie okazało się, że to chłopak dziewczyny. Wszyscy boostowali bardzo różne konta, zarabiali też pieniądze ze streamów - czytamy. Według portalu, para miała umówić się na udawanie związku. W trakcie mistyfikacji Mikrocypek "zrobił sobie jednak nadzieję".

- Wiele osób miało bardzo duże obawy widząc to, co się dzieje. Bliskie dla streamera osoby zaczęły interweniować. (...) Początkowo pieniądze miały iść do Cypka, natomiast 20-latka ponoć stwierdziła, że ona płaci za swój hotel, więc to jej należą się pieniądze. Wpłaty zostały zablokowane - pisze serwis Boop.

Najnowsze doniesienia mówią, że 20-latka żałuje tego, jak sprawa się potoczyła, a wątków jest znacznie więcej i są zbyt zagmatwane, by dało się je jednoznacznie wytłumaczyć. Sprawa streamera Mikrocypka stała się już w pewnym sensie viralem i wpadła do trenów w mediach społecznościowych, a internet aż huczy od plotek. Nadążacie?