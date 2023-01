Miley Cyrus i jej nowa piosenka pt. "Flowers", uderzająca w jej niewiernemu eks partnera, bije rekordy popularności. Wokalistka zachęciła fanów na całym świecie do nagrywania własnego tańca do jej utworu. Wśród osób, które zdecydowały się to zrobić, była prezenterka Radia Eska, Kasia Węsierska, oraz tancerz Daniel Borzewski. Ich wykon najwyraźniej zrobił na Miley Cyrus ogromne wrażenie, bo artystka zdecydowała się udostępnić ich choreografię na Instagramie! Warto dodać, że Cyrus śledzi tam ponad 190 milionów osób. Fragment Shake Your ESKA podbija więc świat! Trzeba przyznać, że to nie lada osiągnięcie, ponieważ do tej pory na Instagramie Cyrus gościły tylko dwie Polki - Anja Rubik oraz Edyta Górniak. Do tego grona dołącza teraz Węsierska i Borzewski.

Miley Cyrus zachwycona seksowną dziennikarką Eski. Kim jest Kasia Węsierska?

Kim jest Kasia Węsierska, o której ostatnio tak głośno w mediach? To między innymi dziennikarka i prezenterka Radia Eska. Ponadto pracuje jako konferansjerka oraz szkoleniowiec w Warszawie. Od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-15:00 prowadzi program "Hity na czasie" na ogólnopolskiej antenie Radia Eska. Z kolei Daniel Borzewski, który stworzył choreografię do jego wykonu z Kasią, to Mister Polski 2019 oraz tancerz. Nic więc dziwnego, że z takiego duetu wyszła prawdziwa petarda. Gratulacje!

Poniżej zobaczycie nagranie z występu Węsierskiej i Borzewskiego.

Sonda Podoba Ci się taniec Kasi Węsierskiej i Daniela Borzewskiego? Tak Nie Pół na pół