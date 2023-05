Miszczak robi kolejne czystki. Tym razem poleciał Mateusz Gessler

Mateusz Gessler to siostrzeniec Magdy Gessler i wnuk słynnego aktora i prezentera Jacka Fedorowicza. Jego ojciec Adam to także znany restaurator. Mateusz przez kilka lat był jurorem w kulinarnym show "MasterChef Junior". Do Polsatu przeniósł się ledwie kilka miesięcy temu by poprowadzić reaktywowane po 6 latach kulinarne talent-show "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" (wcześniej program prowadzili Wojciech Modest Amaro i Michał Bryś).

Na pocieszenie dla Mateusza Gesslera, nie zostaje on bez pracy w mediach. Kucharz dostał program w TV4. - Ruszają nagrania nowego kulinarnego show pod roboczym tytułem „Para do Gara”, który zadebiutuje w #Czwórka już jesienią 2023 roku. Program poprowadzi Mateusz Gessler - czytamy na Instagramie.

