Zygmunt Solorz, właściciel i twórca Polsatu, zapewne pęka z dumy. Jego młodszy syn, Piotr Żak, został właśnie nowym prezesem Telewizji Polsat. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie stacji, będzie pełnił obowiązki prezesa, pozostając jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. Mało tego, w informacji zaznaczono, że RN uznała, że jest to "najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat". Co z poprzednim prezesem? Okazuje się, że nie został on zwolniony, ani nie odszedł z firmy. - Stanisław Janowski, pełniący dotychczas funkcję prezesa, wejdzie w skład Rad Nadzorczych Telewizji Polsat i Polsat Media, w których będzie nadzorował obszar związany z rynkiem reklamowym - czytamy w komunikacie Polsatu. W mediach aż zawrzało. Kim jest Piotr Żak, poza tym, że ma słynnego ojca? Zygmunta Solorza nie trzeba bowiem nikomu przedstawiać. A jego syn? Czym do tej pory się zajmował? Poznajcie szczegóły.

Młodszy syn Zygmunta Solorza został nowym prezesem Polsatu! Kim jest Piotr Żak? Przejmie stery w stacji

Piotr Żak nie pracuje w Polsacie "od wczoraj", więc jego awans wcale nie jest aż takim zaskoczeniem, jak niektórzy internauci sugerują w mediach społecznościowych. Okazuje się bowiem, że syn Zygmunta Solorza związany jest z Grupą Polsat Plus od 2016 roku. Do tej pory wchodził w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polsat, ale również wszystkich najważniejszych spółek w całej Grupie Polsat Plus. - Zarówno w Polkomtelu (sieć Plus), Cyfrowym Polsacie (Polsat Box), Netii, Interii, a także spółek energetycznych. Doskonale zna telewizję Polsat, Grupę Polsat Plus i kompleksowo cały biznes - czytamy w oficjalnym komunikacie stacji. Jego nominacja budzi skrajne emocje. Jedni uważają, że to ekspert i sprawdzi się na nowym stanowisku, a inni spekulują, że jego awans związany jest bezpośrednio ze stanowiskiem jego ojca. Która strona ma rację? Czas pokaże.

Telewizja Polsat wystartowała w 1992 roku

Polsat to polski kanał telewizyjny uruchomiony 5 grudnia 1992 roku o 16:30, choć pierwsza emisja testowa nastąpiła cztery dni wcześniej, 1 grudnia 1992 roku. Polsat jest pierwszym kanałem komercyjnym, który otrzymał koncesję na nadawanie ogólnopolskie i zarazem jest głównym kanałem Telewizji Polsat. Nazwę kanału wymyślił satyryk Tadeusz Drozda, pierwsze logo stacji zaprojektował Jacek Błach, a muzykę do oprawy graficznej skomponował Grzegorz Ciechowski. Właściciel i główny założyciel telewizji, Zygmunt Solorz-Żak, pierwotnie planował, że po regulacji przepisów radiowo-telewizyjnych, siedzibę telewizji usytuuje we Wrocławiu, jednak ostatecznie główna siedziba telewizji została ulokowana w Warszawie.