Mocne wyznanie Czesława Mozila na temat rodzicielstwa. Wyjawił, dlaczego nie zamierza mieć dzieci

Czesław Mozil to piosenkarz, lider polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa. Prywatnie jest mężem Doroty Zielińskiej. Para poznała się w 2011 roku podczas sesji zdjęciowej. Początkowo byli jedynie przyjaciółmi. Pięć lat później, w 2016 roku, wzięli ślub. Wszystko odbyło się w tajemnicy przed mediami. W ceremonii uczestniczyli jedynie najbliżsi Mozila i Zielińskiej. Małżonkowie jednak nie doczekali się dzieci.

Czesław Mozil nie planuje mieć dzieci. Decyzję podjął razem z żoną

Temat ojcostwa Mozil poruszył w najnowszej rozmowie z "Co za tydzień". Jak wyznał, nie zamierza być tatą z wielu różnych powodów, a jednym z nich jest fakt, że on i Dorota spotkali się już jako dojrzali ludzie. Decyzję tę podjęli razem.

- [...] Nie będę ojcem z różnych powodów. Wybraliśmy taką drogę, a też spotkaliśmy się z moją Dorotą bardzo późno - powiedział Kalinie Szymankiewicz.

Dziennikarka zapytała Czesława Mozila, jak radzić sobie z pytaniami o dzieci. Muzyk nie ma jednak żadnej konkretnej rady dla osób, które nie chcą mieć potomstwa. Jak stwierdził, każda para musi znaleźć swój sposób. Mozil zwrócił również uwagę na ważną kwestię, o której przyszli rodzice często zapominają.

- Wydaje mi się, że każda para sama musi znaleźć swój sposób. Nie będę radził. Jestem muzykiem, mam taki i taki wizerunek. Niektórzy by mówili, że dobrze, że nie mam dzieci, bo co by z nich wyrosło? Ja zwracam uwagę tylko na to, że dzieci łatwo zrobić, ale bardzo trudno wychować, a o tym bardzo dużo ludzi zapomina - czytamy w "Co za tydzień".

Zgadzacie się z Czesławem Mozilem?