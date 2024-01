Modowe hity i kity na Sylwestra. Koszmarny strój Darii, Zawadzka w dywaniku łazienkowym. A Doda? Zobaczcie sami

Menadżer Daniela Martyniuka przerywa milczenie! Niewiarygodne, co ujawnił. To wstrząśnie Polską

Dawid Kwiatkowski

Wokalista wyrasta na jednego z najlepiej ubranych mężczyzn na polskiej scenie. Bardzo podoba mi się jego okrycie – częściowo marynarka, częściowo koszula. A Michael Jackson z pewnością pochwaliłby wybór lakierowanych mokasynów i białych skarpetek.

Doda

Nie byłaby sobą, gdyby nie postawiła na seksowną stylizację. Wbiła się w koronkowy kombinezon, a żeby nie marznąć dobrała do nich wielkie futrzane buty. Na głowie Dody pojawiły się zaś znane już z jej trasy koncertowej warkocze do pasa.

Majka Jeżowska

Jak ona to robi, że z każdym rokiem wygląda coraz młodziej?! Swoją stylizacją gwiazda nawiązała do kultowych lat 80. i stylu, który za oceanem lansowała Madonna, a u nas właśnie Majka. Co najważniejsze – stylizacja piosenkarki nie jest przerysowana i nie wygląda w niej śmiesznie, co zdarza się jej koleżankom ze sceny.

Marcelina Zawadzka

Tym razem stylizacja prezenterki nie powala. Do prostej sukienki ze złotych cekinów dobrała bowiem futro przypominające dywanik łazienkowy. Ale! Nawet Marcelina w worku wyglądałaby obłędnie. Ta uroda, uśmiech i długie nogi powalają.

Daria Marx

Co to ma być?! To pytanie powtarzam sobie po stokroć i nadal nie znajduję odpowiedzi. Obklejenie się kartami do gry i stworzenie z nich nakrycia głowy już samo w sobie było złym pomysłem. A wykonanie jest jeszcze gorsze! Gdybym miał wyjść tak na scenę, wolałbym w ostatniej chwili odwołać swój występ.

Marta Surnik

Dziennikarka dostała w tym roku niesamowitą szansę, by po raz pierwszy poprowadzić sylwestrowy koncert TVP. I nie dość, że świetnie wypadła na antenie, to wyglądała jak milion dolarów. Bogato zdobiony kombinezon podkreślił urodę i figurę prezenterki.

Viki Gabor

Po Sylwestrze wszyscy skupili się na wokalnej wpadce młodziutkiej piosenkarki. A warto przecież pochwalić jej stylizację. Świetny jest ten kontrast lekkiej, kojarzącej się romantycznie sukienki z potężnymi butami, jakie nosili jaskiniowcy. Oryginalne! Ciekawe! Inne! Brawo.

