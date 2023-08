Monika Goździalska o podejściu Caroline Derpieński do biednych mężczyzn. Mocne słowa celebrytki: „Bez klasy i w ogóle dno ostatnie”. Caroline odpowie?

Rafał Mroczek nie pojawił się na urodzinach syna swojego brata. To, co wtedy robił, szokuje! On naprawdę to zrobił?!

Goździalska w jednym z filmików na Tik Toku w zabawny sposób nawiązała do wypowiedzi Caroline Derpieński, która gardzi mężczyznami, którzy nie mają odpowiedniego statusu materialnego. Postanowiliśmy zapytać gwiazdę, co ona sądzi o zaglądaniu facetowi do portfela. Odpowiedź Moniki z pewnością nie spodoba się Caroline! - Generalnie to jest żenujące, bo uważam, że żaden mężczyzna nie rodzi się milionerem. Może do tego dojść, zarobić lub może nigdy nie mieć tych pieniędzy. I to znowu jest taki pustostan, że w człowieku się budzi, że pieniądze to jest wszystko. Mężczyzna to jest opiekuńczość. W pewnym momencie życia dochodzisz do takiego wniosku, ze potrzebujesz przyjaciela, który cię zrozumie, z którym pójdziesz na grzyby, połowisz ryby lub po prostu pójdziesz na spacer, a kiedy będzie się paliło to ci pomoże i nawet jak nie będzie miał milionów w kieszeni. Uważam, że ludzie, którzy kierują się zyskiem w związkach to są ludzie, którzy są dla mnie bez klasy i w ogóle dno ostatnie - grzmi Monika Goździalska w rozmowie z „Super Expressem”. Czy ta wypowiedź wywoła do tablicy Caroline Derpieński, która odpowiednio odpowie Monice?

Tak Caroline Derpieński wypowiada się o biednych facetach!

To m.in. te słowa nie stały się tematem drwin z Caroline Derpieński, dla której grubość portfela mężczyzny, z którym tworzy związek nie jest obojętna: „Powiem szczerze, że to powinno się tępić. Uważam, że facet jest po to, żeby mieć ambicje w życiu. Trzeba mieć ambicje w życiu i starać się pracować nad sobą. Chodzić na różne kursy, doszkalać się, żeby jednak ta stawka rosła. Jeżeli facet nie pracuje, to po prostu się obija i, nie wiem, czeka, aż mamusia da pieniądze? Dla mnie tacy faceci są nie męscy. Dosłownie wziąć za chabety, kopa i na budowę” – powiedziała Derpieński Pomponikowi.

Monika Goździalska: Nigdy nie miałam przypadkowego seksu