Monika Goździalska odpowiada na atak Kingi Rusin! Niebywałe, co jej powiedziała! "Nie życzę sobie"

Wielkich emocji wokół "Kanału Zero" i wojenki Kingi Rusin z Krzysztofem Stanowskim ciąg dalszy. Ostatnio była gwiazda TVN poszła o krok dalej i wystosowała apel do kobiet pracujących u znanego dziennikarza. Wszystko po głośnym nagraniu, w którym prowadzący drwili z Elizy Michalik. Była prowadząca nie wytrzymała i skomentowała to na swoich mediach społecznościowych. W rozmowie z "Super Expressem" Monika Goździalska jedna z gwiazd "Kanału Zero" skierowała w kierunku Rusin mocne słowa!

Monika Goździalska o Kindze Rusin: "Nie życzę sobie"!

Po emisji odcinka, w którym Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek w niepochlebny sposób wypowiadali się na temat dziennikarki Elizy Michaluk, była gwiazda TVN stanęła w jej obronie i wprost zarzuciła prowadzącym szowinizm! Zaapelowała również do kobiet, które pracują w tym kanale. Spytała, czy kobiety nadal chcą firmować ten projekt swoimi twarzami, patrząc na zachowania Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego. Do jej słów w rozmowie z "Super Expressem" odniosła się jedna z gwiazd "Kanału Zero", Monika Goździalska. Jak mówi w rozmowie z nami, nie było jej smutno, lecz czuła pogardę.

- Żalu nie czułam, czułam taką pogardę, bo nie chciałabym, żeby Pani Kinga, która wydawać by się mogło, że jest pro-kobieca, nagle mówiła "Sorry, ale kobiety, które tam pracują, nie wycierajcie sobie twarzy tym kanałem - mówiła nam.

Dalej postanowiła skierować do dziennikarki kilka słów

- Ja się naprawdę Pani Kingo tam świetnie czuję i nie chciałabym, aby Pani brała mnie w swoich wypowiedziach, bo sobie nie życzę - spuentowała.

