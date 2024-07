Mrozowska musiała się tłumaczyć. Zaliczyła wpadkę

Z TVP do konkurencji

Monika Mrozowska ostatnio spędziła trochę czasu w polskich górach. W sieci pokazała zdjęcia z wypadu, na który wybrała się z najbliższymi. Szeroko uśmiechnięta 44-latka chętnie pozowała do wspólnych zdjęć. Widać było, że wakacyjny klimat Zakopanego i okolicznych gór naprawdę ją relaksuje. Ale spokój skończył się, gdy tylko opublikowała fotki z wyjazdu.

Monika Mrozowska podpadła internautom. Poszło o buty

Aktorka, którą widzowie kojarzą głównie z serialu "Rodzina zastępcza", gdzie grała przed laty, jest mamą kilkorga pociech. Te mają teraz wakacje, co sprzyja podróżom. Odpoczywać można i w luksusowych kurortach pod palmami, i w polskich górach. Mrozowska postawiła na ojczyznę. Razem z dziećmi wybrała się do Zakopanego i na Kasprowy Wierch. Szczyt to obowiązkowy punkt każdej wycieczki w tamte okolice.

Ale kiedy Mrozowska pochwaliła się małą sesją wykonaną w górach, posypały się na nią gromy. Wszystko przez dobór obuwia, które zdecydowanie nie było przeznaczone na górskie wycieczki.

"Proszę Pani, naprawdę nie ogląda Pani żadnych programów informacyjnych, gdzie ratownicy apelują o rozsądek przy ubieraniu się na spacery w górach? Proszę, więc wziąć sobie do serca, w górach bardzo łatwo o poślizgnięcie się i co najmniej skręcenie nogi, dzieci Pani wtedy nie pomogą. Będzie Pani oczekiwać bardziej fachowej pomocy. Osoby opiniotwórcze, za jaką mam Panią, powinny świecić przykładem, a nie bezmyślnością" - czytamy w komentarzach na instagramowym profilu aktorki.

Podobnych wpisów było więcej: "Chociaż obuwie mogło by być odpowiednie. Szkoda czasu TOPR-u marnować na modelki instagramowe", "A w tych klapkach to wygodnie się chodzi po górach?", "Brawo Matka Polka w klapkach w górach".

Monika Mrozowska odpowiedziała

Gwiazda zdecydowała się wytłumaczyć. Okazało się, że na szczyt wjechała kolejką. "Tak! W klapkach! Droga do Kuźnic to chodnik, a i w wagoniku na Kasprowy bruku brak. Poza tym buty 'mniej klapkowe' zostały totalnie przemoczone dzień wcześniej" - napisała Mrozowska w komentarzach do swojego wpisu.

