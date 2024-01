Monika Richardson stanowczo o nowym związku. Decyzja została podjęta!

Monika Richardson ma za sobą trzy rozwody

Monika Richardson w 2023 roku w końcu rozwiodła się ze Zbigniewem Zamachowskim. Była gwiazda TVP ma w tej materii spore doświadczenie, bo wcześniej już dwa razy kończyła swoje małżeństwa - najpierw z Willem Richardsonem, a potem z Jamiem Malcolmem. Monika Richardson wyznała kiedyś w mediach społecznościowych, że na co dzień lub status "podwójnej rozwódki". - To się zawsze sprawdza w towarzystwie. Zaczynam na przykład zdaniem: "Jeden z moich mężów mawiał często…" albo "Jeden z moich mężów bardzo lubił…" i od razu wszyscy strzygą uszami - pisała w przymrużeniem oka. Potem jednak dała do zrozumienia, że rzeczywistość nie jest tak różowa. - Bywają jednak chwile, gdy te moje porażki bolą. Przykro mi wtedy, że nie udało mi się z etapu miłości romantycznej przejść do stanu porozumienia dusz. Wiem, że to możliwe, ale po prostu nie było mi dotąd dane. Może też po prostu nie umiałam nad tym mocniej się pochylić - zastanawiała się dziennikarka, która po rozstaniu ze Zbigniewem Zamachowskim była jeszcze w nieformalnym związku z przedsiębiorcą Konradem Wojterkowskim. Teraz Monika Richardson opowiedziała o swoim potencjalnym nowym związku.

Monika Richardson podjęła stanowczą decyzję. "Nigdzie nie chwaliłabym się"

Był gwiazda TVP podjęła stanowczą decyzję. Nie ma raczej szans na to, że o nowej miłości Moniki Richardson dowiemy się z internetu! - Jeżeli starość jest mądra, na co liczę, to być może nawet ja czegoś się nauczyłam. Np. tego, żeby nie chodzić i nie opowiadać o tym, jak bardzo jest się zakochanym - podkreśliła dziennikarka w rozmowie z portalem Jastrząb Post. - Jeżeli spekulujemy, bo jak rozumiem spekulujemy, to dzisiaj chciałabym powiedzieć, że nigdzie nie chwaliłabym się, gdybym kogoś poznała ani gdybym się zakochała. Nigdzie. Ani w portalach, ani w mediach społecznościowych - dodała dobitnie Monika Richardson.

