Ilona Felicjańska i Paul Montana tworzyli małżeństwo od 2020 roku. Biorąc pod uwagę, jak wiele przeszli jako para i ile pokonali kryzysów, wydawało się, że są nierozłączni. Niestety, biznesmen właśnie poinformował, że rozstał się z modelką, a sprawa rozwodowa jest w toku. Co się stało?

Paul Montana rozwodzi się z Iloną Felicjańską! Zdradził powód

Paul Montana udzielił krótkiego komentarza "Faktowi", potwierdzając, że papiery rozwodowe wpłynęły do sądu. Biznesmen dał do zrozumienia, że ma aktualnie dość związków i nie chce poznawać żadnej kobiety, ponieważ zdaje sobie sprawę, że Felicjańska była miłością jego życia, a i tak im nie wyszło.

- W moim życiu absolutnie nie ma teraz żadnej kobiety. Daję sobie przynajmniej rok jak nie dłużej, gdy nie chcę myśleć o takich sprawach i w nic się angażować miłosnego. Ilona była miłością mojego życia, a z drugiej strony był to ogromnie trudny związek. Potrzebuję odpoczynku i przerwy od kobiet. Nasz rozwód jest w toku. Ostatnia rzecz, o której bym myślał, to nowa kobieta. Koncentruję się teraz na synu, którego mam w Trójmieście i biznesach. To mój priorytet - stwierdził.

Warto przypomnieć, że związek celebrytki i jej męża od zawsze wzbudzał wiele kontrowersji. Para rozchodziła się i wracała do siebie, wdała się nawet w pijacką awanturę podczas pobytu w USA w takim stopniu, że musiała interweniować policja.

