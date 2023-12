Na co zmarł Krzysztof Respondek? Szokująca przyczyna nagłej śmierci! Przyjaciel ujawnia

Krzysztof Respondek nie żyje. Artysta zmarł nagle. Jego śmierć była zupełnie niespodziewana dla niego rodziny i przyjaciół. Straszną wiadomość przekazał Krzysztof Hanke za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać - napisał zrozpaczony aktor. Później Krzysztof Hanke w rozmowie z portalem ślązag.pl ujawnił przyczynę śmierci przyjaciela. To wszystko brzmi szokująco, jak jakiś koszmarny sen. - Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 - zdradził Hanke, który z Krzysztofem Respondkiem występował w kabarecie Rak i w serialu "Święta wojna". O śmierci artysty poinformował także teatr BELFEgoR. - Dzisiaj odszedł Krzysztof Respondek znany i kochany artysta kabaretowy, Ślonzok z kabaretu Rak. Jeszcze 10 grudnia razem z nami na spektaklu i z jego odwiecznym przyjacielem Krzysztofem Hanke. Nasze kondolencje - czytamy na profilu teatru na Facebooku.

