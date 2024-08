Katarzyna Glinka w majtkach robi naleśniki. Marzyła o "all inclusive"

Katarzyna Glinka na co dzień łączy pracę zawodową z wychowywaniem swoich dwóch synów: Filipa (12 l.) i Lea (4 l.). Sytuację komplikuje to, że dzieci aktorki mają różnych ojców. Tatą starszego jest Przemysław Gołdon, a młodszego - Jarosław Bieniecki. W tej chwili Katarzyna Glinka nie jest związana z żadnym z nich. Nietrudno zatem się domyślić, że gwiazda serialu "Barwy szczęścia" nie ma lekko. Wydawać by się mogło, że trudy życia w ciągu roku szkolnego zrekompensują wakacje. Aktorka wyznała na Instagramie, że marzyła o "all inclusive". Zamiast tego jednak Katarzyna Glinka w majtkach serowała dzieciom naleśniki. Sądząc po tym, jaka kolejka ustawiła się pod wakacyjnym drzwiami gwiazdy, przypuszczamy, że smakować one musiały wybornie. Na nagraniu, które ukazało się w mediach społecznościowych, widzimy, jak umęczona Katarzyna Glinka na paleni szykuje naleśniki... starając się przy tym uśmiechać.

Katarzyna Glinka życia prywatne. "Przedłużyłam sobie tylko cierpienie"

Życie prywatne gwiazdy "Barw szczęścia" jest bardzo skomplikowane. Kiedyś w bardzo szczerej rozmowie z Małgorzatą Ohme Katarzyna Glinka opowiedziała o swoich trudnych przeżyciach. Wspominała m.in. swoje małżeństwo z Przemysławem Gołdonem. - Popełniłam tam szereg błędów. Zamiast pozwolić sobie na to, żeby upaść i zbierać się w takim czasie, jakim trzeba... Żeby dać sobie tyle czasu, ile trzeba, to ja w ogóle nie umiałam tego zrobić. W sensie ja tak samo założyłam gardę, chciałam wszystko poskładać, udawać, że już jest dobrze przed całym światem. Przed sobą, no bo w związku z tym już dzisiaj wiem, że ja przedłużyłam sobie tylko cierpienie. No bo no tak naprawdę nie przepracowałam tego przez długie lata... - zwierzyła się aktorka, która w 2022 roku rozstała się z kolejnym partnerem - Jarosławem Bienieckim. Katarzyna Glinka potwierdziła rozpad związku w rozmowie z "Super Expressem". - To prawda, nasz związek się zakończył, ale tylko tyle mogę powiedzieć. Brak mi po prostu słów, by to komentować - mówiła nam aktorka.

