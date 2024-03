Katarzyna Glinka pokazała swoje adoptowane dziecko z Afryki. Poruszający widok. Ta historia wyciska łzy z oczu

Katarzyna Glinka adoptowała córkę na odległość. Właśnie ją poznała

Katarzyna Glinka prywatnie jest mamą dwóch chłopców: Filipa (11 l.) z małżeństwa z Przemysławem Gołdoniem oraz Leo (3 l.), którego ojcem jest jej były narzeczony - Jarosław Bieniecki. Para rozstała się w lipcu 2022 r., o czym jako pierwszy poinformował „Super Express". ZOBACZ: Katarzyna Glinka potwierdza nam, że zerwała zaręczyny! Znamy szczegóły. Od tamtej pory gwiazda "Barw szczęścia" nie była widywana z innym mężczyzną. Tym bardziej zaskakujący był wpis, który w październiku zamieściła na Instagramie. Do wideo, na którym jest wyraźnie wzruszona, dodała podpis: „Zawsze marzyłam o córeczce. Teraz moje marzenie się spełnia".

Katarzyna Glinka wyjaśniła wszystko kilka godzin później. „Chciałabym wam przedstawić moją córeczkę. Zaraz po urodzeniu została porzucona przez swoją biologiczną mamę i trafiła do Domu Dziecka Kasisi w Zambii. Podjęłam decyzję o adopcji na odległość, dzięki czemu będę mogła zapewnić dziewczynce wszystko, czego potrzebuje" - powiedziała w kolejnym nagraniu.

Adopcją na odległość, z której skorzystała aktorka, zajmuje się fundacja Kasisi. Sprawdziliśmy, że dziewczynka o imieniu Angel urodziła się 5 czerwca 2023 r. „Została porzucona przez mamę. Trafiła do nas jako kilkunastodniowe niemowlę. Teraz my, tu w Kasisi, otwieramy wielką księgę i zapisujemy na jej kartach historię tej uroczej dziewczynki" - poinformowała fundacja. Dziecko adoptowało już 17 osób, które co miesiąc wpłacają wybraną przez siebie kwotę. Pieniądze przeznaczane są m.in. na mleko terapeutyczne, przytulanki, badania i witaminy.

Katarzyna Glinka pojechała do Afryki poznać adoptowaną córkę

Teraz Katarzyna Glinka wreszcie mogła spakować walizki i wyruszyć do Afryki, by osobiście poznać słodką Angel. "Kilka miesięcy temu znalazłam post @fundacja.kasisi. Napisałam do fundacji, poruszona zdjęciami dzieciaków w domu w Zambii. Dostałam odpowiedź właściwie w minutę - Kasia przyjeżdżaj, bardzo się cieszymy, że chcesz do nas dołączyć. Tak to się zaczęło... Kilka miesięcy później lecę do Zambii poznać moją adoptowaną na odległość Angel. Trzymajcie za mnie kciuki, bo emocje są bardzo duże" - napisała na Instagramie Glinka.

Aktorka jest już na miejscu i poznała już swoją adoptowaną córeczkę. Zamieściła w sieci urocze zdjęcie, na którym dziewczynka o dużych, myślących oczach tuli się do niej. Katarzyna Glinka nie jest w stanie ukryć wzruszenia i publicznie wyznała Angel miłość. "Czuję, że część mojego serca zostanie tutaj w Zambii…. Już kiedy zobaczyłam zdjęcie Angel, poczułam niesamowitą więź. Teraz, kiedy ją wzięłam na ręce, wiem, że miłość ma różne wymiary i nie zna granic" - napisała pod zdjęciem z dziewczynką.

