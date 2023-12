Najgłośniejsze rozstania i rozwody. Te pary rozstały się w 2023 roku

Klaudia Halejcio w ciąży?! "Już widać". To zdjęcie nie kłamie!

Rok 2023 powoli dobiega końca. To idealny czas na podsumowanie tego, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy w polskim show-biznesie. Wśród polskich gwiazd nie zabrakło, nowych płomiennych miłości. Miejsce miały również głośne, burzliwe i bolesne rozstania. Wiele z nich w 2023 roku po latach oficjalnie i formalnie zakończyło swoje związki. Jednym z najgłośniejszych i najbardziej sensacyjnych rozstań było rozstanie gwiazdy TVN, Katarzyny Bosackiej i jej męża Marcina Bosackiego. Małżeństwo było ze sobą prawie przez 26 lat. Zobaczcie, kto jeszcze z polskich gwiazd zdecydował się pójść własną ścieżką.

Najgłośniejsze rozstania i rozwody w 2023 roku

Ubiegły rok nie oszczędzał niektórych polskich gwiazd. Musiały one pogodzić się z bolesnym rozstaniem. Bardzo często po wielu szczęśliwie spędzonych latach. Na początku 2023 roku o rozstaniu poinformowali Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński. Choć o ich kryzysie media huczały już od 2022, to ich decyzja była szokiem dla wielu. Byli ze sobą 15 lat. Podobnie o swoim rozstaniu długo nie chcieli szybko informować Sylwia Grzeszczak i Liber. Para poinformowała o tym we wrześniu 2023 roku.

Jednym z najgłośniejszych rozstań z pewnością było rozstanie Katarzyny Bosackiej i jej męża Marcina Bosackiego. Byli ze sobą przez 26 lat. Byli uznawani za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Po początkowych traumatycznych przejściach Bosacka odzyskała spokój.

W 2023 roku niektóre polskie gwiazdy po latach przypieczętowały swoje rozstania, kończąc swoje sprawy rozwodowe. Wśród nich między innymi Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski oraz Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski.

Więcej par, które zdecydowały się rozejść w 2023 roku znajdziecie w naszej galerii!

