Natalia Niemen wybuchła po tym komentarzu i opublikowała twarz hejterki. "Wystawiam tę babę na pośmiewisko"

"Zniosę każdą potwarz i plucie. Ale nie daruję nikomu, kto się wyśmiewa z chorych dzieci! Wiecie, że moje trzecie dziecko ma wadę genetyczną, Zespół Noonan. Jestem w temacie, jak mało kto. Ten babsztyl skomentował moje z Michał Zator improwizowanie na poezji, na głosy altówkę i harfę celtycką. Koncert miał miejsce we Wrocławiu we wrześniu zeszłego roku. Graliśmy dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i z innymi cierpieniami. Nie wspomnę, że to właśnie tacy odbiorcy, przez swoją inność i wrażliwość aż chłoną prawdziwą sztukę." - napisała oburzona Natalia Niemen i wrzuciła screeny z komentarzem i wizerunkiem hejterki.