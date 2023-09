Quiz. Jaki biust miała Baśka w piosence Wilków? Prawdziwy fan to wie! Komplet punktów dla najlepszych

Natasza Urbańska jak Beyonce! Zaskoczyła swoich fanów w środku nocy. Ale niespodzianka

Natasza Urbańska jest jedną z najbardziej pracowitych polskich artystek. Nie ma miesiąca, by nie zaskoczyła fanów nową piosenką lub genialnym występem na jednym z popularnych festiwali. Niedawno dołączyła do ekipy trenerów kolejnej edycji "The Voice Kids", a już dziś... bez żadnej zapowiedzi wydała nową płytę. Na EP-ce "Feeria" znalazło się pięć popowych piosenek - wszystkie w języku polskim. Promuje ją singiel "Antidotum".

Nowa płyta Nataszy Urbańskiej

"Wydawnictwo zawiera pięć całkowicie nowych, polskojęzycznych utworów stworzonych przez duet producencki Likers$ i samą Nataszę. Osobiste, nasycone pozytywnymi emocjami utwory to początek nowej drogi Nataszy. Artystka bowiem na rok 2024 szykuje kolejne, muzyczne niespodzianki pod skrzydłami Liker$. Tytułowa „Feeria” to wielowarstwowa artystka, poszukująca i czerpiąca z życia pełnymi garściami, o wyobraźni pełnej barw, bogatej i różnorodnej. To o artystce niedającej się zaszufladkować, którą inspiruje świat i jego pulsująca wielobarwność" - czytamy w informacji prasowej na temat nowej płyty Nataszy.

Zobaczcie klip do promującego płytę singla "Antidotum". A w naszej galerii zobaczcie zdjęcia promujące album. Sięgniecie po więcej?