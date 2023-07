Natasza Urbańska przerywa milczenie w sprawie udziału w "The Voice Kids". Padły zaskakujące słowa: Będę "drugą mamą"

Ruszają nagrania do "The Voice Kids". Znamy nazwiska trenerów

Pod koniec wakacji ruszą nagrania do nowej edycji "The Voice Kids". "Super Express" jako pierwszy poinformował, że miejsce Dawida Kwiatkowskiego zajmie Natasza Urbańska. - Natasza zachwyciła zagranicznych twórców formatu "The Voice". Byli zaskoczeni, że wcześniej nikt się o nią nie upomniał - słyszymy. - Uwielbia pracę z dziećmi, z pewnością będzie dla nich wielkim wsparciem. Nauczy ich nie tylko śpiewu, ale też tego, jak zachowywać się na scenie i odpowiednio dobrać układ choreograficzny - dodaje nasze źródło. Teraz sama zainteresowana przerywa milczenie i mówi o swoim udziale w show.

Natasza Urbańska w "The Voice Kids"

Natasza Urbańska, podobnie jak uczestnicy talent show telewizyjnej Dwójki, pierwsze muzyczne kroki stawiała jako dziecko.

- Tych najważniejszych „pierwszych razy” się nie zapomina. Miałam w sobie dziecięcą odwagę, radość z tego, że mogę tańczyć i podekscytowanie już po, że się podobało. Dźwięk braw był dla mnie oszałamiający. To buduje na lata. Chwaląca publiczność była jak rodzice chwalący postępy w szkole. To wielka nagroda dla małej dziewczynki, która kochała tańczyć - mówi podekscytowana.

- Mam w sobie dużo ciepła, cierpliwości i wyrozumiałości. To dało mi macierzyństwo. Uwielbiam młodych artystów, mają w sobie dziecięcą niewinność i prawdę. To najpiękniejsze w młodym człowieku. Moja córka już wie, że chce stać na scenie więc ma ode mnie pełne wsparcie. Rola mamy to najważniejsza z ról w moim życiu - dodaje.

Jaką trenerką będzie Natasza Urbańska?

- Chcę być największym oparciem dla moich podopiecznych. Bo właśnie w tym momencie ich życia to ja będę „drugą mamą” i osobą, która weźmie je za rękę i da narzędzia do budowania dalszej drogi. Chcę zarazić je pasją do sceny, pokażę też może parę kroków (śmiech). Najważniejsze dla mnie to stworzyć fajne relacje z uczestnikami - kiedy pojawia się zaufanie, obawy znikają. Razem pracujemy na sukces. Czuję ogromną odpowiedzialność, natomiast jestem świadoma swojego warsztatu, wiedzy i obycia scenicznego więc świadomie przyjęłam zaproszenie do programu. Nie mogę się doczekać! - dodaje artystka.

