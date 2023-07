Znamy szczegóły

Znamy nazwiska trenerów nowej edycji "The Voice Kids"! Wielkie zaskoczenie na liście: Cleo i Natasza Urbańska!

dav 10:26

Pod koniec wakacji ruszą nagrania do nowej edycji "The Voice Kids". Tuż po finale ostatniego sezonu Dawid Kwiatkowski (27 l.) oświadczył, że odchodzi z programu. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania gwiazdy, która zastąpi go w fotelu trenera. Jak dowiedział się "Super Express", będzie to Natasza Urbańska (46 l.). - Zachwyciła zagranicznych twórców formatu - słyszymy.